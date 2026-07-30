В Уфе переодевшийся в женщину иностранец обвиняется в покушении на убийство жены

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит дело 50-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ) своей жены, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

По материалам дела, обвиняемый апреле этого года прибыл на территорию России, чтобы убить свою супругу: пара была в процессе развода.

Как отмечают в ведомствах, иностранец для конспирации переоделся в женский спортивный костюм, использовал парик и, прикрыв часть лица маской, дождался супругу на улице возле ее автомобиля. Увидев жену, он нанес ей «множество ударов по жизненно важным органам». Благодаря сопротивлению потерпевшей и своевременной медицинской помощи ей удалось спастись.

Личность нападавшего установили благодаря камерам видеонаблюдения, пояснили в СКР. Попытка обвиняемого покинуть страну не удалась: его задержали в Калининграде.

Майя Иванова