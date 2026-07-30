В августе начнется заселение в челябинский межуниверситетский кампус

С 3 августа в Челябинске начнется подтверждение заявок от желающих проживать в межуниверситетском кампусе. С 20 августа будут заключать договоры найма помещений, сообщает министерство образования Челябинской области.

К приему студентов готовы восемь гостиниц на 3,4 тыс. мест. Номера полностью меблированы, рассчитаны на 1–2 человек, имеют отдельный туалет и душевую. В жилых блоках, куда входят от трех до восьми комнат, оборудованы общие кухонные зоны. На территории расположены коворкинги, зоны отдыха, прачечные, кафе, магазины и пункты выдачи заказов.