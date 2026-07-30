В Пермском крае продолжают снижаться темпы роста цен на бензин

За неделю с 21 по 27 июля 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 46 коп., до 82,50 руб. за литр, сообщает Росстат. Напомним, что на прошлой неделе рост средней цены на бензин в регионе составил 2,44 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 28 коп., до 78,02 руб. за литр, АИ-95 — на 40 коп., до 85,57 руб. за литр, АИ-98 — на 17 коп., до 98,59 руб. за литр, дизельное топливо подорожало на 35 коп., до 90,60 руб. за литр. Средняя цена бензина в ПФО составила 74,56 руб. за литр.

По данным Росстата, с 21 по 27 июля 2026 г. изменение цен на бензин зафиксировано в 54 субъектах РФ, более всего в Новосибирской области (+10,4%) и Республике Мордовия (+10,3%). Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 23 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Марий Эл (-9,7%).