В Уфе иностранца подозревают в развратных действиях на пляже

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе возбудил уголовное дело по подозрению 26-летнего уроженца Таджикистана в совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ) и развратных действий в отношении несовершеннолетней (ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, в конце июля на пляже в микрорайоне Затон задержанный «совершил преступления против половой неприкосновенности» в отношении двух девушек 20 и 15 лет».

В пресс-службе МВД по Башкирии добавили, что после совершения преступлений в отношении девушек был составлен фоторобот подозреваемого, разосланный патрулям полиции и сотрудникам пляжа. 28 июля отдыхающие на пляже сообщили, что «на территории зоны отдыха находится неизвестный мужчина, совершающий развратные действия». Прибывшие полицейские и росгвардейцы задержали подозреваемого. В МВД отметили, что он находится в стране легально.

Олег Вахитов