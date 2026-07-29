Инвестиции в «Платину»

В структуре совладельцев торгового центра «Платина», расположенного в центре Перми, на Пушкина, 80, произошли изменения. Вместо бизнесмена Сергея Жукова, владевшего ТЦ с конца прошлого года, новыми собственниками объекта стали известный в Перми предприниматель Валерий Гараев и Юрий Энтин. Оба получили по 33,33% в обществе, управляющем торговым центром. Эксперты уверены, что коммерческая недвижимость в сегодняшней ситуации — самый стабильный способ сохранения средств, в отличие от банковских вкладов. Сам же объект участники рынка недвижимости считают малоинтересным из-за неудачной концепции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

У торгового центра «Платина» по ул. Пушкина, 80, расположенного в центральном планировочном районе Перми, вновь сменился собственник. Предприниматель Сергей Жуков, получивший в конце прошлого года 33,33% долей в уставном капитале ООО «Прогресс-2000» (управляет ТЦ), вышел из состава учредителей компании. Новыми владельцами, согласно данным «СПАРК-Интерфакс» в равных долях, по 33,33%, теперь стали бизнесмены Валерий Гараев и Юрий Энтин. ООО «Прогресс-2000» снизило долю с с 66,67% до 33,33%. После смены собственников в ООО сменился директор: вместо Александра Шакирова, возглавлявшего общество с 2023 года, с 13 июля его возглавила Маргарита Федосеенкова.

Связаться с новыми собственниками объекта «Ъ-Прикамье» не удалось. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», Сергей Жуков продал свою долю в обществе Валерию Гараеву, который заинтересован инвестициями в недвижимость. Самому господину Жукову, вероятно, понадобились средства на развитие других своих объектов. Помимо ООО «Прогресс-2000», господин Гараев владеет долями более чем в 20 юрлицах в разных городах, среди которых курорт «Усть-Качка», ПМД, «Солнечный город», «Радуга» и другие.

Сергей Жуков подтвердил «Ъ-Прикамье» информацию о выходе из состава учредителей ООО «Прогресс-2000». «Объект требует много инвестиций и времени. Спрос падает, и было принято решение сосредоточиться на других объектах»,— рассказал он. Сумму сделки господин Жуков не назвал. Он отметил, что сегодня сосредоточен на работе с ТЦ «Лайнер», один из этажей которого переоборудован под офисный центр. Загрузка объекта составляет почти 100%. Напомним, в 2023 году Сергей Жуков и его супруга Светлана стали владельцами большей части помещений в другом «Лайнере», простаивавшем пять лет из-за нарушения правил противопожарной безопасности. Свою работу торговый центр возобновил в начале 2024 года после устранения нарушений. Новые собственники сейчас обновляют ТЦ и продолжают «заселять» его арендаторами. Ранее господин Жуков сообщал о планах реновации торгового центра «Платина».

ТЦ «Платина» располагается в четырехэтажном здании, пристроенном к 18-этажному жилому дому на ул. Пушкина, 80. По информации публичной кадастровой карты, общая площадь четырехэтажного ТЦ, возведенного в 2007 году, составляет 6,01 тыс. кв. м. По сведениям 2ГИС, в здании по ул. Пушкина, 80, находится 61 организация — это продуктовый магазин «Лента», офисы компаний, кафе и магазины.

Гендиректор УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова уверена, что инвестиции в коммерческую недвижимость — это способ сохранения денег. «Это не самый ликвидный актив, но зато самый стабильный способ получить доходы. Цены на недвижимость меняются, но доход она все равно приносит. Конечно, доходы ниже, чем проценты в банке, но зато недвижимость — это уверенность в сохранении денег. К тому же „Платина“ расположена в центре города, а в Перми не так много участков. Даже если ТЦ устареет, можно будет провести реновацию»,— считает гос­пожа Денисова. Она также предполагает, что в текущей ситуации, с учетом снижения покупательского спроса, именно как торговый центр «Платина» вряд ли будет востребована. По ее мнению, целесообразно оставить там продуктовый магазин и сопутствующие товары народного потребления, а оставшиеся этажи могут быть переоборудованы под офисы.

Генеральный директор «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов также отмечает, что покупка коммерческой недвижимости — удачный способ сохранить деньги. Сам ТЦ «Платина», по мнению эксперта, непростой. «Там мало площадей. Что-то новое, кроме торговли и офисов, там придумать довольно сложно. Но понятно, что опытный бизнесмен не стал бы брать такой объект, если бы это не было действительно выгодно»,— считает господин Протопопов.

Ирина Суханова