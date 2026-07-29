Белгородская «Эфко» работает в штатном режиме на фоне слухов об обысках

Пресс-служба группы компаний «Эфко» не обладает распространяющейся в СМИ и соцсетях информацией о следственных действиях на площадках, в том числе в Москве и в Белгородской области. «Компания работает в штатном режиме»,— рассказали там «Ъ-Черноземье».

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Об обысках и задержаниях в «Эфко» ранее сообщили СМИ и анонимный Telegram-канал. Издание «Абирег» рассказало, что из офисов группы в Белгороде, Воронеже, Москве, Тамани и Тольятти могла быть изъята документация, касающаяся расходования полученных холдингом государственных субсидий. По данным «Воронеж за кулисами», после следственных действий задержаны председатель совета директоров «Эфко» Валерий Кустов и генеральный директор АО «УК "Эфко"» Евгений Ляшенко. По данным собеседников «Ъ-Черноземье» в силовых органах регионов Черноземья, местные оперативники не работали с материалами, которые касаются топ-менеджеров «Эфко».

Минувшей весной в Белгороде был арестован бывший топ-менеджер «Эфко» Юрий Козаренко. Ему вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Суть его уголовного дела не раскрывалась. После работы в ГК в 2012–2020 годах господин Козаренко трудился генеральным директором компании по производству беспилотных авиационных систем (БАС) «Транспорт будущего», которая начиналась как проект членов совета директоров «Эфко».

Владимир Зоркий