Звезда НХЛ Александр Овечкин приехал на детский хоккейный турнир в Пензу

В Пензу на детский хоккейный турнир приехал трехкратный чемпион мира, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Мероприятие проходит на «Дизель-Арене» имени А. В. Кожевникова, сообщает PNZ.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин посетил Пензу ради детского хоккея

Фото: Трансляция на vkvideo.ru / @indilight Александр Овечкин посетил Пензу ради детского хоккея

Фото: Трансляция на vkvideo.ru / @indilight

Сегодня на льду СЗК проходит плей-офф турнира «Легенды Будущего. Кубок Индилайт». Соревнования, которые продлятся до 30 июля, проходят при поддержке губернатора региона Олега Мельниченко. В качестве почетного гостя также приглашен воспитанник пензенской школы хоккея, обладатель Кубка Стэнли Петр Кочетков.

Главной звездой турнира стал Александр Овечкин, который специально приехал в Пензу. Хоккеист лично вышел на лед, чтобы поддержать юных спортсменов, и позже вручит победителям главный трофей. «Выходите на лед, побеждайте, боритесь друг за друга, и пусть победит сильнейший!» — напутствовал спортсменов перед началом игры российский спортсмен.

Марина Окорокова