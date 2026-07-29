Воронежец получил 14 лет за передачу данных о военных иностранной спецслужбе

Воронежский областной суд признал 48-летнего Виктора Ичева виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в октябре 2023 года Ичев установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителями специальных служб иностранного государства. Выполняя их задания, он осуществлял сбор и передачу сведений о российских военнослужащих, а также о возможностях использования технологий беспроводной связи в различных организациях. Эти данные могли быть направлены против безопасности Российской Федерации. Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Приговор в законную силу не вступил.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что 20-летний воронежец Павел Владимиров был признан виновным в подготовке к государственной измене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ему назначили девять лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. руб.

Ульяна Ларионова