В Чувашии отменили ограничение на продажу топлива в канистры

В Чувашии сняли ранее введенный запрет на отпуск топлива в канистры. Такое решение принято на внеочередном заседании оперативного штаба республики, сообщил глава региона Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы республики, ситуация с топливом стабилизируется: запасы последовательно увеличиваются, поставки продолжаются. Олег Николаев отмечает, что на некоторых АЗС сохраняются очереди, но они формируются в основном из-за ажиотажного спроса — жители приезжают за небольшим объемом топлива, опасаясь его нехватки. Глава региона призвал сохранять спокойствие.

Влас Северин