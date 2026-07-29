Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 30 июля

Австралийский доллар 55,2007
Английский фунт 105,4813
Белорусский рубль 27,3052
Гонконгский доллар* 10,1169
Дирхам ОАЭ 21,6084
Доллар США 79,3570
Евро 90,2051
Индийская рупия** 82,9079
Казахстанский тенге** 16,6454
Канадский доллар 56,2736
Китайский юань 11,7215
СДР 107,4954
Сингапурский доллар 61,4076
Турецкая лира* 16,7659
Украинская гривна* 17,6825
Шведская крона* 81,5413
Швейцарский франк 96,8950
Японская иена** 48,4830

*За 10. **За 100.