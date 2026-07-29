Черноземье 29.07.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 30 июля Австралийский доллар 55,2007 Английский фунт 105,4813 Белорусский рубль 27,3052 Гонконгский доллар* 10,1169 Дирхам ОАЭ 21,6084 Доллар США 79,3570 Евро 90,2051 Индийская рупия** 82,9079 Казахстанский тенге** 16,6454 Канадский доллар 56,2736 Китайский юань 11,7215 СДР 107,4954 Сингапурский доллар 61,4076 Турецкая лира* 16,7659 Украинская гривна* 17,6825 Шведская крона* 81,5413 Швейцарский франк 96,8950 Японская иена** 48,4830 *За 10. **За 100.