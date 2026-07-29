Крымчанин получил девять лет за службу в террористическом формировании

Генический районный суд Херсонской области приговорил жителя Крыма к девяти годам лишения свободы за службу в террористической организации, запрещенной в России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По версии обвинения, 38-летний крымчанин, имя которого не разглашается, вступил в 2016 году в вооруженное формирование «Крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (признан террористической организацией, запрещенной на территории Российской Федерации). Отмечается, что в его рядах он занимался проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на государственной границе между Украиной и Крымом. Помимо этого, мужчина охранял объекты батальона, вел подсобное хозяйство и занимался обеспечением его участников различными продуктами питания и обмундированием.

Позже мужчину задержали в Херсонской области сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю, возбудив уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).

Генический районный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Александр Дремлюгин, Симферополь