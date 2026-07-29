На выборы в Заксоб Оренбуржья зарегистрировали 97% кандидатов

Избирательная комиссия Оренбургской области и окружные избиркомы завершили регистрацию списков кандидатов на выборах в региональный парламент. Всего было выдвинуто 681 кандидат: 521 — в составе списков семи политических партий и 160 — по одномандатным округам, из которых 157 от партий и 3 самовыдвиженца. Регистрацию прошли 97% от общего числа претендентов, сообщила «Ъ» пресс-служба избиркома.

По областному округу были исключены кандидаты из заверенных списков: от «Новых людей» — двое ввиду сокрытия сведений о судимости, от «Коммунистов России» — один из-за отсутствия документов, от КПРФ — пятеро (трое сокрыли судимость, двое лишены пассивного избирательного права по решению суда за административные нарушения по ст. 20.3 КоАП РФ). В итоге в составе списков от семи партий было зарегистрировано 513 кандидатов.

По одномандатным округам утратили статус кандидата восемь человек (трое от ЛДПР, по одному от «Новых людей», «Коммунистов России» и «Родины», двое самовыдвиженцев). Отказано в регистрации трем кандидатам: двум от КПРФ — из-за отсутствия пассивного избирательного права и нарушения порядка оформления документов, одному самовыдвиженцу — из-за недостатка подписей. Всего по 23 округам зарегистрировано 149 кандидатов.

Яна Вежлева