Авиашоу, дроноспорт и концерт у «Чаши»

В субботу, 1 августа, в Казани состоится авиационный праздник «Я выбираю небо». Главной площадкой станет территория у Центра семьи «Казан» («Чаша»), старт — в 13:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздник «Я выбираю небо!» в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Праздник «Я выбираю небо!» в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Программа

Летная программа авиашоу официально не анонсировалась, однако сегодня в небе над Казанью уже проходит репетиция. Несколько воздушных судов, включая Ту-214, выполняют маневры над городом.

На сцене выступят ВИА «7 небо», группа «Казан егетлэре», Мария Семенова, вокальный ансамбль «Яшьлек», Алексей Родинов, духовая банда «Джаст Брасс», заслуженная артистка РТ Марина Карпова, хореографический коллектив «Авиатор», трио «Булгар кызлары», вокальный ансамбль «Полет» КАЗ имени Горбунова, творческий коллектив «Авиатор» и ВИА «Свет и тени». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минпромторга Татарстана. Ведомство выступает организаторами праздника.

Для посетителей подготовят «Аллею профориентации», интерактивные зоны с VR-сборкой, дроноспортом и 3D-моделированием, детские и семейные площадки. Также в рамках фестиваля состоится церемония награждения работников авиационной промышленности.

Ограничения движения

1 августа с 10:00 до 22:00 временно перекроют ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абсалямова) и ул. Бондаренко (от ул. Сибгата Хакима, 3 до ул. Сибгата Хакима).

На весь день в районе проведения праздника также будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности.

Влас Северин