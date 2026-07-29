В Самарской области 52 участника СВО и члены их семей получат гранты на развитие бизнеса

В Самарской области подведены итоги первого регионального конкурса грантов для участников специальной военной операции и членов их семей. Победителями стали 52 человека — каждый из них получит до 500 тысяч рублей на открытие или развитие собственного дела. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Грантовая поддержка призвана помочь защитникам и их близким реализовать бизнесидеи и вернуться к мирной жизни. Проекты победителей охватывают широкий спектр направлений: от производства мебели и сувениров до создания фермерских хозяйств.

Поддержка бойцов, ветеранов и их семей в регионе осуществляется с начала СВО. В прошлом году в Самарской области стартовала программа «СВОе Дело. Самарская область»: ее выпускники получили право участвовать в грантовом конкурсе. Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Георгий Портнов