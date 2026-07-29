В Астраханской области на 40% выросло количество изъятого контрафактного алкоголя

В Астраханской области подвели итоги работы Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции за первое полугодие 2026 года. О результатах сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции в Астраханской области составил 700 литров за полгода

Фото: Сгенерировано ИИ Объем изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции в Астраханской области составил 700 литров за полгода

Фото: Сгенерировано ИИ

По словам первого замминистра Михаила Кабакова, в регионе изъято свыше 8,5 т водных биоресурсов — в три раза меньше, чем годом ранее. При этом объем изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции вырос на 40% и составил 700 литров.

Возбуждено 986 дел об административных правонарушениях (+22% к прошлому году). Значительное количество касалось нарушений правил охоты и ведения бизнеса без регистрации. Также за первые шесть месяцев текущего года было возбуждено 17 уголовных дел. Наиболее частыми стали нарушения по статьям о незаконном обороте продукции без маркировки и обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Участники заседания также обсудили результаты проверок в сфере добычи, производства и оборота рыбы, а также обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Ведомство продолжает внедрять обязательную маркировку товаров, призванную повысить прозрачность рынка и защитить потребителей от контрафакта.

Марина Окорокова