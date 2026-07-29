Владимир Кошелев вошел в десятку самых активных депутатов Госдумы

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев занял шестое место в рейтинге самых активных депутатов по числу внесенных законопроектов. Он стал единственным представителем Самарской области в десятке лучших по этому показателю. На его счету 541 законопроект, 106 из них стали законами.

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Среди наиболее важных инициатив Владимира Кошелева в сфере строительства значится создание Фонда развития территорий для решения проблем обманутых дольщиков и расселения аварийного жилья. Внедрена система эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве, запущен цифровой реестр документов на платформе «Стройкомплекс.РФ» и проведена реформа саморегулирования отрасли с введением единых стандартов.

В ЖКХ восстановлен государственный учет жилищного фонда, ужесточены требования к управляющим компаниям и запрещен допуск недобросовестных организаций к управлению домами. С 2028 года должностные лица УК пройдут независимую оценку квалификации, а финансовая ответственность за потери воды в сетях переложена на ресурсоснабжающие организации.

Приняты законы, позволяющие регионам регулировать продажи вейпов, а также алкоголя в ночное время в заведениях. Повышен возраст защиты родителя-одиночки от увольнения до 16 лет, пенсионеры и многодетные семьи освобождены от комиссии при оплате ЖКУ, а материнский капитал теперь выплачивается только гражданам России. Запрещена уступка долгов за коммунальные услуги третьим лицам.

Ужесточена и миграционная политика. Перечень правонарушений для выдворения иностранцев увеличен вдвое, до 43 статей, расширены основания для лишения гражданства и введен режим высылки нелегальных мигрантов.

Владимир Кошелев отметил, что 107 внесенных законопроектов еще находятся на рассмотрении в Госдуме. «Эти пять лет были непростыми, но мы сделали многое. Спасибо за поддержку и доверие. Продолжаем работать», — подчеркнул депутат.