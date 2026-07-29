В башкирскую часть списка «Яблока» на выборы в Госдуму вошли два кандидата

30-летний Алексей Акименко и 24-летний Егор Кравцов вошли в список партии «Яблоко» по Башкирии для участия в выборах в Госдуму. Решение о регистрации списка сегодня приняла Центральная избирательная комиссия России.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее Алексей Акименко попал в число кандидатов по Нефтекамскому одномандатному округу.

На сегодня ЦИК зарегистрировал списки девяти партий. Помимо «Яблока», это «Единая Россия», «Родина», ЛДПР, «Коммунисты России», Партия пенсионеров, «Новые люди», «Справедливая Россия» и КПРФ.

Идэль Гумеров