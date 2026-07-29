В Башкирии экс-заведующую детсадом обвиняют в получении взятки

Туймазинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело бывшей заведующей детского сада, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Она обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286), мошенничестве (ч. 3 ст. 159) и получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», речь о детском саде «Радуга» в селе Шаран.

По версии следствия, фигурантка дела изготавливала приказы о работе по совместительству двух воспитателей, c которых в затем требовала передавать зарплату якобы на нужды детсада.

Таким образом она получила и присвоила более 90 тыс. руб.

Также обвиняемая, по мнению прокуратуры, вымогала взятки на сумму более 37 тыс. руб. от компании за заключение договоров поставки игрушек с детским садом.

В суде рассматривается исковое заявление прокуратуры об изменении формулировки и основания ее увольнения.

Майя Иванова