«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» провел первое в России погашение утилитарных цифровых прав

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) передал инвестиционную серебряную монету «Георгий Победоносец» инвестору в счет исполнения обязательств по утилитарным цифровым правам (УЦП). Это первый случай на российском финансовом рынке, когда цифровое право было исполнено поставкой физического актива.

УЦП на товары входят в линейку цифровых банковских инструментов. Состоявшееся погашение продемонстрировало завершённый жизненный цикл такого инструмента — от выпуска до исполнения поставки актива.

«Проект соединил лучшее, что есть в разных классах активов: ликвидность биржевого инструмента, низкий порог входа, нулевые затраты на хранение физического актива и возможность в любой момент конвертировать право в физический товар. Погашение УЦП поставкой монеты — это момент, когда цифровой инструмент доказал свою состоятельность не в презентациях, а на практике. Банк рассматривает проект как успешно отработанную технологию секьюритизации товарных активов — надёжную, прозрачную, полностью соответствующую современным рыночным требованиям и готовую к тиражированию на другие категории физических товаров», — сообщил Старший Вице-президент — Заместитель Председателя Правления «Еврофинанс Моснарбанка» Геннадий Маяцкий.

Банк стал эмитентом выпуска утилитарных цифровых прав на инвестиционные серебряные монеты в декабре 2025 года.

Каждое УЦП удостоверяет владельцу возможность получить одну инвестиционную серебряную монету «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля с содержанием химически чистого серебра 31,1 г. 999 пробы. До момента погашения выпуска монеты находятся на ответственном хранении в банке.

Условиями выпуска предусмотрены регулярные периоды погашения до 2029 года, первый из них прошел в июне 2026 года. Держатель, предъявивший УЦП к погашению в установленном порядке, 10 июля 2026 года получил инвестиционную серебряную монету «Георгий Победоносец». Обязательства банка исполнены в полном соответствии с условиями инвестиционного предложения.

Реализация проекта осуществляется в рамках стратегии «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по развитию линейки цифровых инструментов. Банк включен в реестр операторов информационных систем Банка России. Вместе с АО АКБ «НОВИКОМБАНК», который выступает организатором выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКа», он развивает новые финансовые продукты для компаний реального сектора экономики

*** АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) входит в холдинг «РТ-Финанс» - центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех. Банк является универсальной финансово-кредитной организацией и предоставляет широкий спектр банковских услуг. В июне 2023 г. Банк России включил ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК в реестр операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск, учёт и обращение цифровых финансовых активов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* * * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»