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Увеличено число рейсов из Самары в Сухум

В международном аэропорту Курумоч (управляется УК «Аэропорты Регионов») расширена полетная программа на направлении Самара — Сухум. К перевозкам на этом маршруте приступила авиакомпания «Уральские авиалинии»: рейсы выполняются дважды в неделю — по вторникам и субботам. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Полеты осуществляются на воздушных судах вместимостью до 162 пассажиров. На направлении также продолжает работать авиакомпания Nordwind. За счет нового перевозчика общая частота рейсов в Сухум из Самары достигла четырех в неделю.

Ознакомиться с расписанием полетов можно на сайте аэропорта Курумоч, а с условиями перевозки — на официальных сайтах авиаперевозчиков.

Георгий Портнов