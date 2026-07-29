Учебный центр «Башкиравтодора» выплатил долги по зарплате после претензий прокуратуры
Учебный центр «Башкиравтодора» выплатил десяти сотрудникам задолженность по зарплате с декабря 2024 года по март 2026 года в размере 2 млн руб. и 270 тыс. руб. компенсации за ее задержку.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, нарушения выявила прокуратура Орджоникидзевского района Уфы. Надзорное ведомство внесло представление директору учебного центра, а также привлекло организацию к административной ответственности.