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Учебный центр «Башкиравтодора» выплатил долги по зарплате после претензий прокуратуры

Учебный центр «Башкиравтодора» выплатил десяти сотрудникам задолженность по зарплате с декабря 2024 года по март 2026 года в размере 2 млн руб. и 270 тыс. руб. компенсации за ее задержку.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, нарушения выявила прокуратура Орджоникидзевского района Уфы. Надзорное ведомство внесло представление директору учебного центра, а также привлекло организацию к административной ответственности.

Олег Вахитов