С начала 2026 года судебные приставы в Пермском крае арестовали 23 автомобиля за долги перед теплоснабжающей организацией

Судебные приставы Пермского края подвели итоги работы по взысканию задолженности за тепло и горячую воду в первом полугодии 2026 года. За этот период неплательщики лишились 23 автомобилей. Восемь арестованных автомобилей — «Лады», по три «Рено» и «Тойоты», два «Мерседеса», а также «Опель», «Фольксваген», «Киа» и автомобили китайского производства.

Самыми дорогими из арестованных транспортных средств стали «Тойоты», стоимость которых значительно выше задолженности владельцев за тепло и горячую воду. Если долги не будут погашены в ближайшее время, авто будут выставлены на продажу. Средства от нее пойдут на оплату задолженности, пеней, исполнительского сбора, расходов на эвакуацию, а также хранение арестованного имущества. Остаток от вырученной суммы вернется бывшим собственникам.

Во втором полугодии работу с должниками планируется усилить. Специальные мобильные установки будут мониторить транспортные средства должников на парковках торговых центров, городских улицах, междугородних трассах.

«Некоторые из арестованных автомобилей «младше» долга за тепло и горячую воду, накопленного их владельцами. То есть, люди не платили за коммунальные ресурсы, но находили средства на покупку дорогостоящих иномарок. Но важно учитывать, что средства, которые платят наши клиенты, мы направляем на содержание и модернизацию теплосетевой инфраструктуры: перекладку труб, обновление станций и котельных. Поэтому к тем, кто игнорирует свои обязательства по оплате тепла и тратит средства на личные нужды — отношение самое строгое», — подчеркивает Евсей Петров, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» АО «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 13 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

АО «ЭнергосбыТ Плюс»