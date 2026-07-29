«Люди не понимают, как город изменился за ночь»

Дискуссии между уфимскими чиновниками и жителями о вырубке деревьев перешли с улиц и соцсетей в стены городской администрации. 28 июля первый вице-мэр Сергей Кожевников встретился с активистами, недовольными политикой муниципалитета в отношении зеленых насаждений. Представитель власти признал глобальный характер проблемы, а также рассказал и показал, как администрация собирается менять подход. Экозащитники пожаловались, что в городе за последние годы спилили 11 тыс. деревьев, а горожане не в состоянии спасти дорогие им насаждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников встречался с людьми и на улице, и в стенах мэрии

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников встречался с людьми и на улице, и в стенах мэрии

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

28 июля в ситуационном центре администрации Уфы прошла очередная встреча чиновников с активистами, борющимися с вырубкой деревьев на улицах города.

Собрание продолжило дискуссию, возникшую в середине июня из-за планов администрации вырубить полсотни деревьев на Советской улице в угоду благоустройства тротуара. После вмешательства местных жителей муниципалитет довольствовался спилом десяти аварийных лип и ясеней. Тогда же первый замглавы администрации Уфы Сергей Кожевников пообещал регулярно обсуждать с населением политику в отношении деревьев (см. «Ъ» от 2 июля).

По предложению господина Кожевникова, основную повестку собрания начали специалисты.

Так, заведующий кафедрой лесоводства и ландшафтного дизайна Башкирского государственного аграрного университета Загир Рахматуллин рассказал, что в основном деревья чахнут из-за воздействия человека, причем не только механических повреждений, но и, например, техногенных загрязнений.

В этом году мэрия Уфы по требованию прокуратуры начала инвентаризацию деревьев. Ее по контракту с управлением коммунального хозяйства и благоустройства (УКХиБ) проводит за 2,9 млн руб. Ильдар Самигуллин. Как признался сам предприниматель на встрече, до конца ноября ему в компании троих сотрудников предстоит обойти 27 участков общей площадью 1,1 млн кв. м, чтобы описать координаты, породу, возраст и габариты всех деревьев. Возможность справиться с задачей он заверил 18-летним опытом и профильным лесотехническим образованием.

Следом заместитель директора Центра информационных технологий Уфы Дмитрий Надолько презентовал карту разрешений на вырубку деревьев, которая доступна только на серверах администрации. Платформа разработана на примере Москвы. Сергей Кожевников велел программистам доработать ее, чтобы она открылась горожанам. С помощью карты можно будет увидеть состояние и статус любого дерева.

От имени уфимцев первым выступил Таир Исмагилов (внук композитора Загира Исмагилова), который поинтересовался, имеются ли нормативы расстояния от ствола до асфальта или бетона, а также когда в Уфе прекратится практика высадки «тростинок» под видом крупномерных саженцев. Приствольный диаметр должен составлять около 2 м, рассказал господин Рахматуллин, хотя вытаптывание корней, по его мнению, вредит дереву не меньше, чем асфальт. Что касается саженцев, то ученый призвал разделять понятия крупномерных деревьев и крупномерного посадочного материала — диаметр ствола последнего может составлять всего несколько сантиметров.

Председатель многоквартирного дома Тимур Бурматов потребовал включить общественников в группу тестирования новой системы обращения с деревьями, а силы Центра общественной безопасности направить на охрану зелени. Новый электронный реестр должен включать в себя весь зеленый каркас города — парки и скверы, уличные деревья и кустарниковую растительность, считает член Общественной палаты Уфы Артур Рахметов. «Проблема горожан в том, что, просыпаясь, люди не понимают, как город изменился за ночь»,— посетовал активист.

Заместитель главного редактора журнала «Регионы России: национальные приоритеты» Евгения Куцуева заявила: с 2023 года в Уфе вырублено более 11,1 тыс. деревьев. «На глазах людей спиливают деревья, они ничего не могут с этим сделать»,— пожаловалась активистка, отметив, что обращения о незаконности действий властей находятся в прокуратуре, СКР и полиции. По ее мнению, изменить ситуацию могут наказания за неисполнение лесохозяйственных правил и законодательства.

По мнению организатора движения «Экоактивисты Уфы» Тимура Уразметова в комиссию, которая принимает решение о спиле насаждений — сейчас она состоит из сотрудников УКХиБ и стройнадзора — должны войти специалисты-лесотехники с профильным образованием.

Психолог и бывшая журналистка Юлия Касьянова обратила внимание на повальную вырубку без ротации, которая позволила бы сохранять часть насаждений на одной улице. Среди уфимцев нужно культивировать защиту деревьев, тогда как сегодня городские власти не позиционируют Уфу как зеленый край, полагает блогер Валерия Лесонен.

Как обещал первый вице-мэр Сергей Кожевников, подобные встречи будут проходить ежемесячно. Он поручил подчиненным зафиксировать доводы общественников. На следующее собрание планируется пригласить сотрудников УКХиБ, а активисты хотят представить свое видение политики в отношении деревьев.

Идэль Гумеров