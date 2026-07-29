МегаФон получил сразу две награды международной премии в сфере клиентского опыта

Команда сегментного маркетинга (CVM) МегаФона завоевала две награды премии Loyalty & CX Awards Russia-Belarus 2026: «Персонализация года» и «Лучший клиентский опыт в телекоммуникационном секторе».

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Награды получил проект «Персональный CVM МегаФон» — платформа, в которой объединена экспертиза сегментного маркетинга и больших данных. В основе решения лежат самообучающиеся скоринговые модели, которые обрабатывают более тысячи параметров и большие массивы информации. Это позволяет точнее выявить потребности и интересы абонентов и подобрать для них персональные предложения: тарифный план, опции, скидки, бонусы или выгодные условия на приобретение гаджетов в объединённой сети салонов МегаФона и Yota.

Одна из отличительных черт платформы — поддержка омниканальных способов связи с абонентами. Инструменты взаимодействия также подбираются под привычки каждого пользователя. Речь идет об СМС, звонке голосового робота, сообщении в чат-боте, push-уведомлении или оповещении в личном кабинете приложения оператора.

«Две награды за один вечер стали подтверждением, что персонализация и клиентский опыт для нас — не отдельные задачи, а части одного процесса. Мы доказали, что рост бизнеса можно строить на релевантности, а не на давлении на клиента: когда абонент получает действительно нужное ему предложение», — отметила директор дирекции по сегментному маркетингу МегаФона Дарья Савченко.

Loyalty & CX Awards Russia-Belarus — премия в сфере клиентского опыта и программ лояльности в России и Беларуси, созданная международным технологическим сообществом Spectrum350 в 2014 году. В премии участвуют крупнейшие игроки рынка: от банковского и телеком-сектора до ритейла и фармкомпаний. Жюри оценивает проекты по их концепции, креативности и подтверждённым результатам для бизнеса.

ПАО «МегаФон»