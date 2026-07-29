На строительство кванториума в нефтекамском лицее направят до 256 млн рублей

ООО «Республиканское управление капитального строительства» (принадлежит минземимущества Башкирии) на открытом запросе предложений 7 августа выберет подрядчика строительства здания для размещения кванториума (детского технопарка) на территории лицея №1 Нефтекамска. Как следует из информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 256,2 млн руб., его профинансируют из средств Фонда социальных целевых программ.

Строительство необходимо завершить до конца 2028 года.

Технопарк планируется оснастить лабораторным оборудованием, станком лазерной резки с программным управлением, комплектом для изучения операционных систем и управления автономными роботами, многофункциональной станцией для механической обработки и прототипирования, муфельной печью, спектрофотометром.

Детский технопарк «Кванториум» в лицее № 1 Нефтекамска создали в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Он должен развивать у школьников современные компетенции и навыки, в том числе в естественно-научной, математической, информационной сферах.

Майя Иванова