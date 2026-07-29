Поставщика БПЛА для воронежского вуза пытались застрелить в Туле

В Тульской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство местного предпринимателя, сообщил региональный СУ СК в среду, 29 июля. По информации ведомства, в бизнесмена несколько раз стреляли в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева, мужчина госпитализирован. По данным РЕН ТВ, речь идет о владельце и директоре ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» (РЛВТ) Андрее Черезове. Фирма не так давно поставила в Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) конструкторы БПЛА на 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Стреляли в Андрея Черезова», — подтвердил источник РЕН ТВ.

Mash уточняет, что в господина Черезова выстрелили три раза на лестничной площадке четвертого этажа. По сведениям канала, супруга бизнесмена услышала шум, открыла дверь, увидела раненого мужа и вызвала скорую.

Личность нападавшего пока не установлена. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Максимальная санкция — 15 лет лишения свободы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, а также всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа»,— заявили в СУ СК по Тульской области.

По данным Rusprofile, ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» зарегистрировали в Туле в сентябре 2022 года. Компания работает в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук, уставный капитал предприятия составляет 20 тыс. руб.. С момента основания фирмой руководит ее единственный учредитель — Андрей Черезов. В 2025 году выручка РЛВТ выросла до 1,3 млрд руб., что на 133,4% выше уровня 2024-го . Однако чистая прибыль, напротив, снизилась на 65,7% и составила около 28 млн руб. против 81,5 млн годом ранее.

В портфеле у компании — четыре госконтракта на общую сумму около 73 млн руб. Почти 60 млн руб. по трем закупкам фирме выплатил ВГТУ. Вуз заказывал конструкторы беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа и комплекты управления БПЛА. Также услугами РЛВТ воспользовался Белгородский государственный технологический университет имени Шухова, заказавший рамы, пропеллеры, бесколлекторные электродвигатели и другое оборудование.

Денис Данилов