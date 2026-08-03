В Перми откроется новый многопрофильный медицинский центр

Известная пермская стоматологическая клиника «32 Практика» – в процессе масштабного ребрендинга и переезда. На смену пространству в бизнес-центре «Ленком» строится современный пятиэтажный медицинский центр. После переезда в клинике будет значительно расширен спектр предоставляемых услуг, которые не будут ограничиваться только стоматологией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Пермская стоматологическая клиника «32 Практика» планирует переезд в новый медицинский центр по адресу: ул. Пушкина, 30. Сейчас пятиэтажное здание находится на финальной стадии строительства. В клинике будет организовано современное пространство на 30 кресел. Площадь медицинского центра составит 4 тыс. кв. м. Ранее стоматологическая клиника располагалась в бизнес-центре «Ленком». Объем инвестиций в проект составил более 380 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Согласно данным сайта Kartoteka.ru, ООО ЦС «32 Практика» работает в Перми с 2010 года. С 2011 года клиника зарекомендовала себя как лидер в оказании стоматологической помощи детям и взрослым. С 2016 года центр демонстрирует успешное присутствие в престижном рейтинге StartSmile при информационной поддержке журнала Forbes Russia. Стоматологическая клиника «32 Практика» входит в топ лучших детских и семейных стоматологий в России по итогам 2026 года.

С изменением адреса бренд меняет и свое позиционирование, превращаясь в многопрофильный медицинский центр «32 Практика». Смена нейминга – это отражение обновленной философии клиники. В новом медцентре сохранятся ключевые направления предоставляемых услуг. Специалисты взрослого и детского стоматологических отделений по-прежнему будут выполнять диагностику, лечение, реставрацию, исправление прикуса, а также сложную хирургию и имплантацию с анестезиологическим сопровождением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В новом медицинском центре появятся совершенно новые направления, которых раньше в клинике «32 Практика» не было. Это большое ЛОР-отделение. Оториноларингология в медцентре выйдет на новый уровень. Высокое качество медицинской помощи будет обеспечиваться не только работой специалистов высокого класса, но и наличием немецкой модульной системы в партнерстве с компанией ATMOS. Это оборудование, которое закрывает все потребности современной отоларингологии, включая диагностику и лечебные процедуры – от промывания серных пробок до хирургических операций и послеоперационного ухода, а также эндоскопическая диагностика, компьютерная томография и хирургические методы лечения. В перспективе предполагается также организация слухоулучшающих операций.

Кроме того, новый медицинский центр предусматривает отдельный операционный этаж для челюстно-лицевых вмешательств под наркозом и дневной стационар. Особое внимание будет уделено помощи особенным пациентам и людям с ограниченными возможностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Для детей будут также предложены услуги по коррекции патологии речи и нейрореабилитации. Команда будет объединять специалистов высокого класса в области логопедии, дефектологии, нейропсихологии. Работа специалистов будет связана не только с постановкой звукопроизношения. Помимо этого, логопеды будут проводить работу по развитию памяти и моторики, восприятия, мышления и правильного дыхания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Медицинский центр «32 Практика» приглашает в свою команду врачей со здоровыми амбициями и стремлением развиваться в профессии, а также специалистов, которые разделяют ценности бренда – высокое качество оказываемой медицинской помощи, забота о пациентах и совершенствование в своем деле. Компания сотрудничает как с молодыми специалистами, так и с опытными врачами и экспертами. В клинике есть собственный учебный центр, где происходит обучение врачей и адаптация к новым условиям работы, существует формат наставничества. Для сотрудников всегда доступны обучающие материалы, вебинары и консультации. В социальную программу для сотрудников входят стоматологическое обслуживание со скидками до 50% на лечение, а также скидки для членов их семьи и родственников. Компания также финансово поддержит переезд, если сотрудник живет в другом городе, и оплатит арендованное жилье на период шести месяцев, чтобы он мог без лишних трудностей приступить к работе и адаптироваться на новом месте.

ООО «32 ПРАКТИКА»