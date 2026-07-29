В Уфе разработают планировку микрорайона Шакша Южная площадью 262,98 га

Администрация Уфы разрешила Главархитектуре разработать планировку микрорайона Шакша Южная площадью 262,98 га. Соответствующее постановление за подписью исполняющего обязанности сити-менеджера Рустама Шарипова опубликовано на сайте мэрии.

До 20 декабря этого года необходимо провести инженерные изыскания, до 1 сентября 2027 года — обеспечить разработку проекта планировки.

На территории планируют разместить жилые и нежилые здания, объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, зарядные станции и стоянки для электромобилей.

Майя Иванова