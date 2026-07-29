Директора пермской компании будут судить за коммерческий подкуп

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из пермских предприятий, обвиняемого в передаче коммерческого подкупа в крупном размере. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

По данным следствия, фигурант является фактическим руководителем предприятия, находящегося в процедуре банкротства. 29 апреля 2026 года он передал 300 тыс. руб. временному управляющему в деле о банкротстве. Подкуп предназначался для сокрытия управляющим имущества должника.

После передачи денег бизнесмен был задержан при поддержке бойцов Росгвардии. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Мотовилихинский суд Перми для рассмотрения по существу.