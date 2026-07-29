Самарский перевозчик повторно оштрафован за множество нарушений

В Самаре прокуратура Октябрьского района выявила системные нарушения в деятельности ООО «Фестиваль праздника», которое обеспечивает пассажирские перевозки на время ремонта трамвайных путей. Надзорное ведомство совместно со специалистами проверило 16 автобусов и зафиксировало ряд серьезных недочетов. В частности, оказалась неработоспособной навигационная система ГЛОНАСС, не были созданы условия для маломобильных групп населения, нарушался порядок предрейсового технического контроля транспортных средств, а также не исполнялись требования по защите пассажиров от воздействия табачного дыма. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По итогам проверки в отношении должностного и юридического лиц возбудили дела по ряду статей КоАП РФ: ч. 3 ст. 14.1.2 (осуществление деятельности с нарушением условий лицензии), ч. 3 ст. 12.31.1 (нарушение требований к предрейсовому контролю), ч. 1 ст. 6.25 (неисполнение обязанностей по охране здоровья граждан от табачного дыма) и ст. 9.13 (уклонение от обеспечения доступности услуг для инвалидов). Виновные лица были привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 35 тыс. рублей.

Следующая проверка показала, что перевозчик не устранил выявленные недостатки. Проблемы с оснащением автобусов для инвалидов, а также нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения остались нерешенными. В связи с этим прокуратура внесла повторное представление, а виновные вновь привлечены к административной ответственности. Кроме того, в суде в отношении перевозчика рассматриваются два дела по ст. 17.7 КоАП РФ — за невыполнение законных требований прокурора.

Надзорное ведомство продолжит держать ситуацию на контроле до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут полностью устранены.

Георгий Портнов