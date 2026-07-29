Мастер спорта по боксу из Самары попал в список экстремистов

В федеральный реестр лиц и организаций, причастных к экстремизму или терроризму, включена информация о трех жителях Самары. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В частности, в список внесены 33-летний Арчил Абуселидзе и 31-летний Михаил Абуселидзе, а также 47-летний Сергей Маслов. Ранее Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики арестовал Арчила и Михаила Абуселидзе вместе с группой лиц по делу об участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Республиканский Верховный суд оставил это решение в силе. Фабула дела не раскрывается.

Арчил и Михаил Абуселидзе являются спортсменами. Арчил Абуселидзе имеет звание мастера спорта РФ по боксу. Ранее он участвовал в соревнованиях различного уровня. Михаил Абуселидзе — самбист и также выступал на соревнованиях.

Георгий Портнов