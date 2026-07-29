Пассажиропоток на речном транспорте в Татарстане вырос на 8%

По данным на 27 июля, речным транспортом в республике перевезли 218,4 тыс. пассажиров, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин на пресс-конференции в «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Рост обеспечен коммерческими рейсами — пассажиропоток на них увеличился на 22%, до 118,7 тыс. человек. На социальных маршрутах, напротив, зафиксировано снижение на 5,4% — 99,7 тыс. пассажиров.

Особенно популярным направлением стал Болгар, отметил Роман Лизалин. Также регулярные рейсы выполняются из Казани в Свияжск.

Влас Северин