Более половины компаний Прикамья не хотят проверять сотрудников на детекторе лжи

Только 1% опрошенных представителей пермских компаний сообщили, что проверяют всех соискателей на полиграфе. Об этом сообщает SuperJob по результатам своего исследования. Выборочные проверки проводят еще 4%. 39% рекрутеров видят смысл в полиграфе при приеме на работу новых сотрудников. Остальные 55% категорически против проведения проверок на детекторе лжи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

При этом 66% соискателей готовы пройти такую проверку. Каждый пятый из респондентов — против, 14% затрудняются с решением. Среди пермяков с зарплатой от 150 тыс. руб. готовы пройти тест 71%, а среди зарабатывающих до 100 тыс. руб.— только 63%.