ФНС вновь банкротит компанию саратовского экс-депутата Леонида Писного

МИФНС России № 7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании банкротом ООО «Профспецстрой» на сумму более 81,1 млн руб. Учредителями компании являются экс-депутат облдумы Леонид Писной, исключенный из местного отделения «ЕР» за дискредитацию партии, и АО «Саратовоблжилстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат Саратовской областной думы Леонид Писной

Фото: ИА «Общественное мнение» Экс-депутат Саратовской областной думы Леонид Писной

Фото: ИА «Общественное мнение»

В 2024 и 2025 годах аналогичные требования о признании компании несостоятельной уже подавало УФНС по Саратовской области. Тогда суммы долга составляли 26 млн руб. и 66,4 млн руб. соответственно. Суд прекратил производства из-за отсутствия у фирмы активов.

По данным открытых источников, ООО «Профспецстрой» завершило 2025 год с убытком в размере 17,9 млн руб. Выручка компании за прошлый год сократилась с 254,6 млн руб. до 38,7 млн руб.

ООО «Профспецстрой» зарегистрировано в 1999 году в Энгельсе. Основной вид деятельности — производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня. С августа 2025 года директором является Андрей Ананьев. 57,4% доли в компании принадлежит Леониду Писному, а 42,6% — АО «Саратовоблжилстрой».

Марина Окорокова