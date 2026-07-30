В Черноземье 31 июля ожидается теплая и местами дождливая погода, до +26°C

В четверг, 31 июля, жителей Черноземья ожидает теплая, пасмурная и местами дождливая погода. Температура будет варьироваться от +15°C до +26°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром будет +20°C, днем столбик термометра поднимется до +26°C, вечером температура составит +24°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром ожидается +20°C, днем воздух прогреется до +25°C, вечером температура составит +23°C, а ночью будет +18°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром будет +20°C, днем потеплеет до +25°C, вечером — до +23°C, а ночью температура понизится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром ожидается +20°C, днем столбик термометра поднимется до +25°C, вечером будет +23°C, а ночью — +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром температура составит +19°C, днем — +25°C, вечером — +23°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +20°C, днем пройдет небольшой дождь и температура достигнет +24°C, вечером — +23°C, а ночью — +19°C. Ветер до 6 м/с.

Алина Морозова