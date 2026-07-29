Мебельная фабрика «Мария» продает в Саратове производственный комплекс

В Саратове на аукцион выставили производственный комплекс на ул. Орджоникидзе, 24 в Заводском районе. Об этом сообщил мининвест региона.

По данным площадки «Сбербанк-АСТ», владельцем комплекса значится ООО «Мебельная фабрика „Мария“». Лот включает два земельных участка в собственности общей площадью площадью 49 тыс. кв. м, два участка в аренде 32,3 тыс. кв. м, девять нежилых зданий 28,7 тыс. кв. м, четыре помещения 2,7 тыс. кв. м и пять единиц движимого имущества. Площадка находится в промзоне. Помещения обеспечены электро- и водоснабжением, водоотведением, часть зданий отапливается.

Начальная максимальная цена лота 800 тыс. руб. В процессе аукциона стоимость может снизиться до 500 тыс. руб.

Заявки принимают до 24 сентября 2026 года. Торги пройдут 28 сентября в 10:00.

Нина Шевченко