«Терра» выиграла еще один контракт на ремонт курских дорог за 257 млн рублей

Курское ООО «Терра» получило еще один контракт на ремонт дорог в регионе. Он касается обновления трасс в Черемисиновском районе. Компания выполнит работы по начальной цене 257,1 млн руб. Это следует из информации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе конкурса «Терра» обошла троих участников, которые также были готовы отремонтировать дороги в муниципалитете без дисконта. Их имена не раскрываются.

В рамках контракта курской компании предстоит отремонтировать участки следующих дорог:

Черемисиново — Стаканово — Исаково (протяженность — 5 км; начальная цена — 115,3 млн руб.);

«Черемисиново — Толстый Колодезь — Михайловка» — «Черемисиново — Подлесье» (1 км; 23,2 млн руб.);

Черемисиново — Подлесье (5 км; 118,6 млн руб.).

По данным Rusprofile, ООО «Терра» было зарегистрировано в декабре 2014 года в Курской области. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. 99% принадлежат московскому ООО «Снабстрой» (в нем доля Сергея Ракчеева равняется 99%, Андрея Локтионова — 1%), торгующее лесо- и строительными материалами, 1% — лично господину Локтионову. Генеральный директор — Сергей Сургуч. По итогам 2025 года выручка составила 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 481,5 млн. Годом ранее показатели равнялись 2,5 млрд руб. и 18 млн руб. соответственно. С 2019 года компания выиграла 123 госконтракта на 24 млрд руб. в сумме.

На этой неделе стало известно, что «Курскавтодор» заключил с «Террой» четыре контракта на ремонт дорог в регионе за 2,1 млрд руб. в сумме. Работы предстоит выполнить в 2027 году в Касторенском, Курском, Советском и Щигровском районах.

Алина Морозова