Прокуратура проверит задержки рейсов в аэропорту Перми

Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов из аэропорта Перми. Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием для этого послужила задержка 29 июля ряда вылетов авиакомпании «Россия» из краевой столицы: в Москву и Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

«Пермская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров», — отметили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Напомним, сегодня в связи с действовавшим режимом «Беспилотная опасность» приостанавливался прием и вылет рейсов в пермском аэропорту. Согласно онлайн-табло Большого Савино, отменен вылет из Перми в Москву, на два и более часа задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Самару и Петрозаводск.