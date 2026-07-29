«Русполимет» оспаривает выводы ФАС о нарушении закона о гособоронзаказе

АО «Русполимет» в суде потребовало признать незаконным решение УФАС, которым крупный металлургический завод в Кулебаках Нижегородской области был признан нарушившим закон о гособоронзаказе в части завышения цен на продукцию. Также регулятор предписал предприятию возместить 11,8 млн руб. ущерба федеральному бюджету, истец требует аннулировать предписание, следует из материалов дела, опубликованных в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

В процессе разбирательства представители завода попросили суд приостановить действие предписания ФАС до рассмотрения спора по существу. Они отметили, что срок исполнения предписания истекает раньше трех месяцев, отведенных на его обжалование в суде, а изъятие 11,8 млн руб. приведет к кассовому разрыву на предприятии, ограничит возможность своевременной оплаты сырья поставщикам и создаст угрозу срыва графиков поставки продукции для нужд Минобороны. По ходатайству истца суд ввел запрошенные обеспечительные меры.

Судя по материалам дела, разбирательство касается двух контрактов в рамках ГОЗ, которые были подписаны в августе 2023 года. Третьими лицами в судебном споре выступают Минобороны РФ и АО «Корпорация специального машиностроения» (ранее ЗАО «Дробмаш» группы «Русполимет» Виктора Клочая).

«Русполимет» выпускает стали и сплавы, а также продукцию для авиа- и машиностроительных предприятий транспортной, энергетической и нефтегазовой отраслей.

Владимир Зубарев