На АО «ПЗСП» прошёл аудит экспертов Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)

АО «ПЗСП», один из крупнейших застройщиков и ведущих производителей строительных материалов Пермского края, принял представителей Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Комиссия провела технический аудит предприятия с целью оценки соответствия производственных процессов критериям Национального реестра добросовестных производителей (НРДП).

Национальный реестр добросовестных производителей (НРДП) формируется как единая база верифицированных, надежных отечественных предприятий. Его задача — создать базу добросовестных производителей и поставщиков продукции, которая может использоваться при возведении объектов строительства, в первую очередь в рамках реализации государственного заказа.

В ходе визита московские эксперты детально ознакомились с производственными площадками и технологическими процессами завода. Комиссия оценила продукцию предприятия: автоклавный газобетон, арматурные сетки и каркасы, а также оконные конструкции из ПВХ. Особое внимание аудиторы уделили внутренней системе контроля качества и лабораторной диагностике.

«Посещение производственных площадок ПЗСП оставило устойчивое впечатление о предприятии, где системный подход к качеству — не просто декларация, а рабочий инструмент. Хочется отметить высокий профессионализм команды ПЗСП и стратегический подход к организации производства. Руководство предприятия не просто следует актуальным практикам, но и постоянно развивает их, внедряя современные методы контроля на всех этапах — от входной проверки сырья, до приёмки готовой продукции. Уверены, что участие в Национальном реестре добросовестных производителей станет для «ПЗСП» ещё одним шагом в укреплении доверия со стороны заказчиков и партнёров», — отметил Константин Плотников, заместитель директора департамента градостроительной деятельности и ресурсного обеспечения строительства НОСТРОЙ.

АО «ПЗСП» уже более 60 лет удерживает передовые позиции в строительном секторе региона. На предприятии успешно функционирует замкнутый производственный цикл: от архитектурного проектирования и изготовления широкого спектра стройматериалов до возведения объектов «под ключ», отделки и благоустройства. Собственная сырьевая и технологическая база позволяет компании строго соблюдать заявленные графики работ и гарантировать долговечность построенных домов.

«Прохождение аудита и включение в Национальный реестр добросовестных производителей — закономерный результат нашей многолетней работы. Для ПЗСП контроль качества является абсолютным приоритетом на каждом этапе: от закупки сырья до выхода готового продукта. Мы рады, что федеральные эксперты оценили наш уровень технологической оснащенности», — подчёркивает Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП».

Включение в Национальный реестр добросовестных поставщиков и производителей подтверждает статус АО «ПЗСП» как надежного, открытого и высокотехнологичного партнера, способного обеспечивать строительный комплекс материалами, полностью соответствующими государственным стандартам и техническим регламентам.

АО "ПЗСП"