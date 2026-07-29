Марсель Миннуллин назначен и.о. министра здравоохранения Запорожской области

Марсель Миннуллин, занимавший пост министра здравоохранения Татарстана с 2023 по июнь 2025 года, назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Запорожской области. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марсель Миннуллин

Фото: Telegram-канал Марселя Миннуллина Марсель Миннуллин

Фото: Telegram-канал Марселя Миннуллина

Марсель Миннуллин окончил Казанский государственный медицинский институт в 1997 году, прошел клиническую ординатуру по хирургии. С 2000 года работал в Республиканской клинической больнице — сначала врачом-хирургом приемного отделения, затем в отделении абдоминальной хирургии, а с 2010 года — первым заместителем главного врача РКБ по медицинской части.

В 2023 году возглавил Минздрав Татарстана, в июне 2025 года покинул пост по собственному желанию.

Влас Северин