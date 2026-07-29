Глава СКР заинтересовался расследованием обстоятельств нарушения жилищных прав в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах нарушения жилищных прав жителей Самары. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве со ссылкой на данные в соцмедиа, в Самаре жильцы аварийного дома более пяти лет добиваются расселения. С крыши здания падают обломки, стены разрушаются, есть проблемы с водоснабжением. Дом частично заселен: во второй его половине до сих пор живут люди, в том числе пожилые.

По данному факту возбуждено уголовное дело следственными органами СУ СКР по Самарской области.

Руфия Кутляева