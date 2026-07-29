В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка на озере

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка, утонувшего в озере в Лениногорске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

ЧП произошло накануне. По предварительным данным, несовершеннолетний утонул во время нахождения на водоеме. Причина происшествия устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ход следствия взят на контроль Лениногорской городской прокуратурой. В надзорном ведомстве отметили, что место, где произошла трагедия, не предназначено для купания.

Влас Северин