В Ульяновской области за коррупционное нарушение уволен глава администрации района

Как стало известно «Ъ-Волга», глава администрации Кузоватовского района Александр Вильчик уволен со своего поста за коррупционное нарушение по решению суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Об увольнении говорится в распоряжении главы района, председателя райсовета Сергея Солуянова (копия документа имеется в редакции). Согласно распоряжению, Александр Вильчик уволен «во исполнение апелляционного определения Ульяновского областного суда». Полномочия главы администрации района Александра Вильчика прекращены с 30 июня этого года (в день вынесения решения областного суда), хотя само распоряжение подписано главой района почти месяц спустя, 24 июля.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в 2025 году прокурорская проверка показала, что Александр Вильчик нарушил антикоррупционное законодательство в части конфликта интересов. Проверка показала, что в июне 2022 года ООО «Томыловский», учредителем и директором которого является сын Александра Вильчика, по итогам аукциона заключило договор об аренде ангара площадью 657 кв. м. После этого, в апреле 2023 года, глава администрации подготовил и направил документы, согласно которым в итоге был сформирован земельный участок под ангаром, который в 20 раз превышает площадь арендуемого сыном ангара (13,305 тыс. кв. м). Прокурор района считает, что Александр Вильчик совершил это «из личных корыстных побуждений» и своими действиями нарушил антикоррупционное законодательство, не известив никого о наличии конфликта интересов.

На представление прокурора об увольнении главы администрации председатель райсовета Сергей Солуянов отреагировал отрицательно, ответив, что нарушений не обнаружено, после чего прокурор обратился в суд. Районный суд отказал в удовлетворении иска, однако областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокурора, отменил решение райсуда и, признав нарушение антикоррупционного законодательства, принял новое решение, назвав бездействие председателя райсовета Сергея Солуянова незаконным, а также приняв решение о досрочном прекращении полномочий Александра Вильчика.

Характерно, что еще 23 июля в беседе с «Ъ-Волга» Сергей Солуянов признавался, что в связи с решением суда пока никакого решения не принял и еще планирует «посоветоваться с людьми».

29 июля он подтвердил, что кабинет главы администрации с начала этой недели уже освобожден, обязанности главы администрации временно исполняет его первый заместитель Иван Кандрашкин.

Сергей Титов, Ульяновск