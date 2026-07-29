Поезд Нижний Новгород – Сириус продолжит курсировать ежедневно с октября

Поезд из Нижнего Новгорода в Сириус продолжит ежедневно курсировать с 1 октября. Об этом сообщила Горьковская железная дорога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Сейчас поезд отправляется каждые сутки только в летний сезон в связи с повышенным спросом. Из Нижнего Новгорода он отправляется в 19:14 и прибывает на станцию Сириус через день в 09:58.

Поезд следует с остановками во Владимире, Москве, Рязани, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Владимир Зубарев