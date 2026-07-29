В Башкирии число ипотечных сделок за год выросло на 24%

По итогам первого полугодия в Башкирии зарегистрировано 43,4 тыс. записей об ипотеке, что на 24% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба республиканского управления Росреестра.

89,8% ипотечных сделок оформляются в электронном виде, добавили в ведомстве.

«Цифровизация позволила сократить административные процедуры и повысить доступность услуг: основная масса заявлений регистрируется за один рабочий день. Это качественно повышает эффективность взаимодействия граждан, банков и государства»,— отметил руководитель управления Росреестра по Башкирии Петр Клец.

Олег Вахитов