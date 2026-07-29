Украинские беспилотники атаковали одно из предприятий Прикамья

Сегодня днем одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано вражескими беспилотниками. Несколько БПЛА было сбито на подлете. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По предварительной информации, пострадавших на атакованном предприятии нет. На месте работают оперативные службы, угрозы безопасности для жителей нет. «Обращаюсь ко всем жителям края — воздержитесь от публикаций фото и видео БПЛА. Размещая в социальных сетях такую информацию, вы помогаете врагу», — написал Дмитрий Махонин в своем аккаунте в MAX.

В Пермском крае с 9:35 утра действовал режим беспилотной опасности. Аэропорт Перми временно не принимал и не отправлял воздушные суда.