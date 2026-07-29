В Ульяновской области задержаны граждане, вовлеченные в диверсии через чат-бот «Дайвинчик»

ФСБ РФ раскрыла масштабную схему вовлечения российских граждан, в том числе несовершеннолетних, в диверсионно-террористическую деятельность. Среди них оказались жители Ульяновской области. Как сообщили в ведомстве, украинские спецслужбы использовали популярный среди молодежи чат-бот «Дайвинчик/Leo» в мессенджере Telegram, чтобы под видом романтических знакомств втягивать людей в преступные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ФСБ, схема строилась на психологической обработке: сотрудники украинских спецслужб под видом девушек вступали в переписку с молодыми россиянами, получали от них сведения о геолокациях (чаще всего — возле крупных ТЦ или социально значимых объектов), побуждали оплачивать билеты и подарки по фишинговым ссылкам. Затем с жертвами связывались лица, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Под угрозой уголовной ответственности запуганных граждан склоняли к нападениям на силовиков, поджогам объектов транспорта, энергетики, связи и финансовой системы, а также к роли курьеров для передачи денег в криптообменники.

Во время совместных мероприятий ФСБ, МВД и СК России с июля 2025 года в ряде регионов, включая Ульяновскую область, задержаны 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет. Они выполняли задания украинских спецслужб: совершали вооруженные нападения, устраивали поджоги, в качестве курьеров доставляли деньги по указанным адресам.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по ряду статей УК РФ, включая теракты, диверсии, умышленное уничтожение имущества, хулиганство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Кроме того, в рамках расследования руководителю администрации Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Он объявлен в международный розыск. В ФСБ отмечают, что администрация мессенджера не удалила запрещенный контент и каналы, используемые для координации диверсий, несмотря на внесение чат-бота «Дайвинчик» в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Георгий Портнов