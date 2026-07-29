Иноагента из Оренбуржья объявили в федеральный розыск

В Оренбургской области завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении жителя Первомайского района. 36-летний мужчина, внесенный в реестр иностранных агентов, обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, установленных законодательством для данной категории лиц. Дело расследовалось следственными органами регионального СК и на данный момент передано в суд. Данные приводит пресс-служба регионального следкома.

По данным ведомства, фигурант, которого признали иноагентом, не предоставил в уполномоченные органы сведения, обязательные к раскрытию в соответствии с российским законодательством. Нарушение было выявлено Министерством юстиции РФ. Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

Мужчину объявили в федеральный розыск, поскольку он скрывается от органов следствия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Яна Вежлева