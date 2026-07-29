В Казани на время праздника «Я выбираю небо!» могут ограничить движение

1 августа в Казани в связи с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!» с 10:00 до 22:00 при необходимости могут ввести ограничения движения транспорта на улицах Сибгата Хакима и Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Также будет ограничен доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан», сообщает исполком города.

Ограничения на ул. Сибгата Хакима возможны на участке от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова, на ул. Бондаренко — от дома №3 по ул. Сибгата Хакима до примыкания к этой же улице.

Влас Северин